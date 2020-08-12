Сайт Зеленского атаковали три раза за неделю

На официальный сайт Офиса президента Украины были совершены три DDoS-атаки.

Хакерские атаки совершались в период с 5 по 11 августа, передает Госслужба специальной связи и защиты информации Украины.

"Заблокировано 3 DDoS-атаки, подавляющее большинство – на веб-ресурсы Офиса президента Украины. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 1227 киберинцидентив, что на 63% меньше, чем на предыдущей неделе", – указано в информации.

Всего было зафиксировано 64960 подозрительных событий в сети, что 34% меньше, чем на предыдущей неделе. При этом в основном это были попытки сканирования (84%) и применения нестандартных протоколов (14%).

Отмечается, что система защищенного доступа госорганов к сети Интернет заблокировала 417 965 различных видов атак, подавляющее большинство – это сетевые атаки прикладного уровня (99%).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разоблачили хакера, который воровал деньги у банков.