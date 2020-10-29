Экс-представитель ОБСЕ в Украине признал ответственность России за войну на Донбассе

Сторонами конфликта на Донбассе являются только Россия и Украина. А ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе выполняет только функцию посредника.

Об этом в интервью Укринформу заявил бывший специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. Дипломат напомнил, что ТКГ была создана для того, чтобы найти решение проблемы Донбасса путем реализации Минских соглашений.

"Очевидно, что ОБСЕ не является стороной конфликта, а лишь посредником в его разрешении. Тогда нетрудно ответить на вопрос о сторонах конфликта", – сказал Сайдик, комментируя утверждение властей России о том, что она не является стороной конфликта на Донбассе.

Кроме того, он выразил убеждение в том, что война на Донбассе ничем не оправдана. "Я в связи с конфликтом на Донбассе продолжаю спрашивать себя: "Почему и зачем?". Этот конфликт, по моему глубокому убеждению, ничем не оправдан. Он лишь приносит огромные страдания безвинному многомиллионному гражданскому населению. Кому это может быть на самом деле выгодно?" – отметил Сайдик.

Австрийский дипломат также добавил, что должность специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ была самой трудной в его дипломатической карьере. По его словам, он верил, что сможет внести свой вклад в решение конфликта на Донбассе. "К сожалению, при всем моем искреннем желании я не достиг своей цели", – подытожил он.

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