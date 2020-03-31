Сагайдак: Ермак использует связи в Раде и ОП, чтобы предотвращать неугодные ему назначения

Глава Офиса президента Андрей Ермак использует свои связи в Верховной Раде и влияние на президента, чтобы контролировать назначения на высшие должности в государстве.

Так депутат Киевского горсовета Илья Сагайдак на своей странице в Facebook прокомментировал заявление Ермака, которым тот объяснил видеозапись о продаже должностей его братом Денисом Ермаком.

Сагайдак подтвердил, что в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский рассматривал его кандидатуру в качестве возможного будущего главы Киевской горадминистрации.

Андрей Ермак Корреспондент

"Помню, как во время моего собеседования на должность главы КГГА в кабинет Президента ворвался господин Ермак, хотя сам президент подчеркнул, что его не приглашали, и остался после встречи наедине в кабинете. Его аргументами меня не назначать, по словам окружения Президента, были связаны с тем, что это конфликт с известным мэром, а с ним лучше договориться, так собственно и произошло", - рассказал Сагайдак.

Также, по словам Сагайдака, Ермак использовал своей влияние на транспортный комитет Верховной Рады, чтобы препятствовать назначению его заместителем министра инфраструктуры, несмотря на то, что сам министр Владислав Криклий принял решение о назначении Сагайдака.

"Считаю слова Ермака ерундой и манипуляцией. Очень выгодно подменять суть изложенных доказательств коррупции какими-то личными мотивами", - прокомментировал депутат Киевсовета заявления Ермака.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал видео, на которых похожий на брата Андрей Ермака мужчина разговаривает с людьми и обсуждает с ними их назначения на государственные должности. После этого 20 марта Лерос был уволен с должности советника президента Владимира Зеленского.

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