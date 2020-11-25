Садовый в четвертый раз станет мэром Львова: появились официальные результаты выборов

Действующего мэра Львова Андрея Садового официально огласили победителем второго тура местных выборов-2020.

Политик получил 62,25% голосов. Такие результаты 25 ноября обнародовала Львовская городская территориальная избирательная комиссия. Их огласил председатель ТИК Игорь Слипецкий, передает Тvoemisto.tv.

Конкурент Садового, бывший глава Львовской ОГА и представитель "Европейской солидарности" Олег Синютка, набрал 37,75%. Таким образом, разрыв между кандидатами составил 24,5%.

Садовый написал в Telegram, что подождет пять дней, которые дают на обжалование результатов выборов. После этого он вместе с депутатами планирует принять присягу на торжественной сессии горсовета.

Отметим, Садовый станет мэром Львова в четвертый раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, второй тур выборов мэра Львова состоялся 22 ноября. По результатам первого тура (25 октября) Садовый получил 40,09% голосов (его поддержал 91 131 избиратель), Синютка – 31,1% (70 682). Явка составила 39,47%.