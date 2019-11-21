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21 ноября • обновлено в 23:03
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"Придется что-то продавать": мэр Львова пожаловался на неподъемный залог

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Мэр Львова Андрей Садовый, которого подозревают в злоупотреблении властью, заявил, что у его семьи нет 50 млн гривен для оплаты залога.

Именно о такой сумме планирует ходатайствовать перед судом Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает "Громадське" со ссылкой на заявление Садового в эфире ZAXID.NET.LIVE.

"Я себе с трудом представляю, где они ту сумму насчитали. Вы знаете, моя декларация публичная, все, что у меня есть. Посмотрите – моя зарплата, то, что Екатерина [жена] получает, у нас нет чего-то другого. Есть дом, есть машина", – сказал он.

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На вопрос, где он будет брать деньги на внесение залога, мэр ответил, что будет обращаться к людям или, возможно, что-то продаст.

Андрей Садовый

Андрей Садовый

Наш Киев

Как писал OBOZREVATEL:

  • Накануне Специализированная антикоррупционная прокуратура официально объявила о подозрении в злоупотреблении властью Андрею Садовому. Дело касается строительства индустриального парка в Рясном.

  • Следствие установило, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности.

  • Должностным лицам Львовского горсовета инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Андрей Садовый
Место
Украина Львов
Теги
Специализированная антикоррупционная прокуратура политика
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