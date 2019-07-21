Садовый не будет главой "Самопомочі": что произошло

Лидер партии "Самопоміч" Андрей Садовый решил отказаться от этой должности и сконцентрироваться только на работе в качестве мэра Львова.

Такое заявление политик сделал в эфире ТСН. Напомним, по данным экзит-полов партия Садового на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины набрала менее 1%.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень трудно. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа – это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", – отметил он.

Андрей Садовый "Деловая столица"

По словам Садового, он останется членом партии, однако имя следующего лидера "Самопомочі" не прозвучало из его уст.

"Наверное, мы не учли определенные тренды, наверное, мы были мало популистскими. Мы говорили правду, а правда не всегда нравится", – прокомментировал провал своей политсилы на выборах Садовый.

Как сообщал OBOZREVATEL, городской голова Львова Андрей Садовый снялся в рекламном ролике среди конопляного поля вблизи Глухова на Сумщине. Таким образом он решил прорекламировать употребление конопляного масла и поддержать мэра Глухова Мишеля Терещенко, который баллотировался от "Самопомочі" на мажоритарном округе.

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