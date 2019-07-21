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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Садовый не будет главой "Самопомочі": что произошло

1.4т Читать материал на украинском

Лидер партии "Самопоміч" Андрей Садовый решил отказаться от этой должности и сконцентрироваться только на работе в качестве мэра Львова.

Такое заявление политик сделал в эфире ТСН. Напомним, по данным экзит-полов партия Садового на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины набрала менее 1%.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень трудно. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа – это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", – отметил он.

Андрей Садовый

Андрей Садовый

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По словам Садового, он останется членом партии, однако имя следующего лидера "Самопомочі" не прозвучало из его уст.

"Наверное, мы не учли определенные тренды, наверное, мы были мало популистскими. Мы говорили правду, а правда не всегда нравится", – прокомментировал провал своей политсилы на выборах Садовый.

Как сообщал OBOZREVATEL, городской голова Львова Андрей Садовый снялся в рекламном ролике среди конопляного поля вблизи Глухова на Сумщине. Таким образом он решил прорекламировать употребление конопляного масла и поддержать мэра Глухова Мишеля Терещенко, который баллотировался от "Самопомочі" на мажоритарном округе.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Андрей Садовый
Место
Украина
Тег
Самопоміч
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