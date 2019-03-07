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Садовый и Гриценко подписали соглашение об объединении усилий на выборах президента Украины

1.5тЧитать материал на украинском

Экс-кандидат на пост президента Андрей Садовый и кандидат в президенты Анатолий Гриценко подписали соглашение об объединении усилий на президентских выборах.

Это произошло на их совместной пресс-конференции в Киеве, сообщает Vybory.detector.media. "Это соглашение имеет один пункт. Как вы знаете, я отозвал свою кандидатуру на пост президента и есть обязательства к Гриценко – быть честным", – сказал Садовый.

Анатолий Гриценко и Андрей Садовый

Анатолий Гриценко и Андрей Садовый

Vybory.detector.media

Гриценко поблагодарил объединение "Самопоміч" и лидера "Демократического альянса" Василия Гацько за поддержку. "Наши ценности совпадают. Я вижу для себя большую ответственность. Понимаю, что мне нужно исполнять две президентские программы: и свою, и Садового", – добавил кандидат на пост президента Украины.

Также Гриценко сказал, что ведет консультации с разными кандидатами об объединении. "Есть дедлайн до 00:00 часов 7 марта, чтобы объединиться", – отметил политик.

Соглашение между Садовым и Гриценко

Соглашение между Садовым и Гриценко

Facebook Анатолия Гриценко

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Садовый и Гриценко призвали граждан Украины "сделать выбор и прийти на выборы". Также Садовый сообщил, что объединение "Самопоміч" будет активно участвовать в парламентских выборах, которые состоятся в октябре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта Садовый снял свою кандидатуру на пост президента в пользу лидера партии "Гражданская позиция", экс-министра обороны Гриценко.

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Персоны
Анатолий ГриценкоАндрей Садовый
Тег
Гражданская позиция
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Астахов Александр
Астахов Александр
Лупайте сю склу, нехай ні жар, ні холод... Хоча, з двох дятлів не вийде одного кулемета...
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пар мураев вилкул тарута новинский фукс ахметов и бойко шуфрич допа гепа бойко медведчук и другие-это предатели Украины и пособники террориста путина все они должны быть уничтожены-их крышует опг порошенко луценко аваков и оборотни в погонах и мантиях
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Астахов Александр
Астахов Александр
Кожедуб Руслан - мураев вилкул тарута новинский бойко шуфрич допа бойко - це народні депутати. І обрали їх туди Ви. А тепер хочете розстріляти... Що, обіцяли вам грошей і не виконали обіцянок?
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Батрух Василь
Батрух Василь
Аж сльози навернулись. Які чесні та добрі дядьки.
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