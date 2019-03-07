Садовый и Гриценко подписали соглашение об объединении усилий на выборах президента Украины

Экс-кандидат на пост президента Андрей Садовый и кандидат в президенты Анатолий Гриценко подписали соглашение об объединении усилий на президентских выборах.

Это произошло на их совместной пресс-конференции в Киеве, сообщает Vybory.detector.media. "Это соглашение имеет один пункт. Как вы знаете, я отозвал свою кандидатуру на пост президента и есть обязательства к Гриценко – быть честным", – сказал Садовый.

Анатолий Гриценко и Андрей Садовый Vybory.detector.media

Гриценко поблагодарил объединение "Самопоміч" и лидера "Демократического альянса" Василия Гацько за поддержку. "Наши ценности совпадают. Я вижу для себя большую ответственность. Понимаю, что мне нужно исполнять две президентские программы: и свою, и Садового", – добавил кандидат на пост президента Украины.

Также Гриценко сказал, что ведет консультации с разными кандидатами об объединении. "Есть дедлайн до 00:00 часов 7 марта, чтобы объединиться", – отметил политик.

Соглашение между Садовым и Гриценко Facebook Анатолия Гриценко

Садовый и Гриценко призвали граждан Украины "сделать выбор и прийти на выборы". Также Садовый сообщил, что объединение "Самопоміч" будет активно участвовать в парламентских выборах, которые состоятся в октябре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта Садовый снял свою кандидатуру на пост президента в пользу лидера партии "Гражданская позиция", экс-министра обороны Гриценко.

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