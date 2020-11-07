Садового в соцсети поддержали люди из окружения известного бизнесмена

Кандидата на должность городского председателя Львова Андрея Садового поддерживают люди из окружения известного бизнесмена Игоря Коломойского. Это заметили пользователи Facebook на странице действующего львовского мэра в этой соцсети.

Под сообщением Андрея Садового об участии в дебатах первые комментарии с пожеланиями победы оставили народные депутаты предыдущих созывов Владимир Парасюк и давний партнер Коломойского по бизнесу в Буковели Александр Шевченко. Как и Шевченко, Парасюка давно связывают с бывшим владельцем "ПриватБанка".

"Победы!" - коротко написал Парасюк. Таким же лаконичным был и Александр Шевченко. "Побеждайте!", - написал он.

"Когда Парасюк и Шевченко вам желают победы, это означает, что одному олигарху лучше вы мэр, нежели Синютка. Интересно, почему так?" - отметил в своем комментарии пользователь под ником Serhii Hryshko.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеканал "Первый западный" обвинил Садового в клевете : журналисты требуют от мэра Львова публичных извинений, вв противном случае обещают обратиться в суд.