Садиться между стульями: как Зеленский создал новую традицию в украинской политике

Как только первое сообщение о расследовании в отношении президента США Дональда Трампа, который, "оказывая давление на президента Украины Владимира Зеленского", пытался дискредитировать своего вероятного оппонента на выборах 2020 года — демократа Джо Байдена, достигло Украины, лично я обрадовалась.

Мне показалось, что выход на публичный уровень проблемы, в решение которой подковерно втягивали украинского президента, а вместе с ним и Украину, — выпустит Зеленского из ловушки. Но, выбравшись из нее, он тут же попал в силки, три капкана и охотничью яму. Мир от неловкости отвел взгляд в сторону. Зеленский же посчитал, что круто хайпанул.

Во время слета лидеров стран планеты Зе!мля внимание журналистов действительно было приковано к президенту Украины. Но причиной стало не выступление Владимира Зеленского с трибуны ООН (кстати, весьма достойное и дающее представление о глубинных позициях, формирующих личный взгляд главы государства на урегулирование проблемы Донбасса). Причиной пристального внимания оказался телефонный разговор от 25 июля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, ставший триггером процедуры импичмента, стартовавшей в отношении американского президента.

В преддверии президентских выборов в США попытки эмиссаров хозяина Белого дома наставить пятен на мундир Джозефа Байдена за счет Украины — секрет Полишинеля. Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани дал столько откровенных интервью по этому поводу, что сомнений в намерении его друга не оставалось. Но демократы дождались момента, когда однопунктную повестку дня отношений с Украиной в телефонном разговоре сформулировал сам Трамп.

Украина, в этой ситуации в очередной раз является не субъектом, а объектом. В последние годы нам не привыкать к роли места или средства действия. Причем, используя страхи и амбиции украинских политиков, в клюшки для своего внутриполитического гольфа их превращали и демократы, и республиканцы. В 2016 году утечка из НАБУ данных "амбарной книги" Партии регионов позволила демократам нанести удар по главе избирательного штаба Дональда Трампа — Полу Манафорту. А в 2019-м руками украинской прокуратуры теперь уже республиканцы решили затолкать в скважину "Бурисмы" самого рейтингового кандидата от демократов.

Оба кейса, трактуемые как вмешательство в американский избирательный процесс, достались Владимиру Зеленскому от предшественников. Для Украины критически важно сохранение поддержки со стороны обеих американских партий. И не только потому, что сегодня никто не может предсказать результат выборов 2020 года в США. Поддержка президентской ветви власти и парламентского большинства — необходимая роскошь для Украины, учитывая наши проблемы с экономикой и безопасностью. Но Зеленского безумные поступки предшественников вынудили делать выбор, в котором хороших вариантов нет. Отказать Дональду Трампу, влюбившемуся, с подачи Юрия Луценко, в идею ослабить Байдена при помощи темы участия его сына Хантера в наблюдательном совете компании "Бурисма" — означало лишиться поддержки и без того недолюбливающего Украину американского президента. Выполнить каприз Трампа — возобновить расследование по "Бурисме" а главное, в ходе его, обратиться к американцам за правовой помощью, создав нужный информационный повод для предвыборного штаба Трампа и ослабления шансов Джозефа Байдена на выход победителем из праймериз демократов с означало нажить смертельных врагов в лице Демократической партии США.

В украинской политике есть традиция ходить между каплями. К ней добавилась — садиться между стульями.

Поначалу Зеленский склонялся внять совету тех, кто рекомендовал держаться подальше от внутренней американской политики, не повторяя ошибки Порошенко&Ко. К концу июля президент Украины начал дрейфовать в сторону сдачи и наговорил во время телефонного разговора лишнего. Похоже, рядом не оказалось людей, способных подсказать в этой сложной ситуации эффективный выход. А кроме того, Трамп не из тех, кто, считаясь с условностями, принимает отказы. "Дай мне повод победить моего врага — и ты получишь все; не поможешь мне — не рассчитывай ни на что" — вот логика сигнала, которую считывали на Банковой еще с доинаугурационного времени. Практически все коммуникации с Вашингтоном оказались пронизаны требованием головы Байдена. Проводником темы был не только Рудольф Джулиани, но и специальный уполномоченный по Донбассу — Курт Волкер. Приезд вице-президента Пенса в Украину, согласование даты и самой возможности визита Зеленского в Вашингтон, продолжение военной помощи, степень участия США в разрешении конфликта на Донбассе, заинтересованность в Украине крупных американских инвесторов, близких к окружению Трампа, влияние американской Фемиды на судьбу Игоря Коломойского — все это темы, напрямую не связанные с возобновлением расследования по "Бурисме". Но практически все — стреножены его отсутствием.

На сегодняшний день, насколько известно, ни одна из правоохранительных инстанций не возобновила дело в отношении "Бурисмы" или членов наблюдательного совета компании. Почему-то этого не сделал Юрий Луценко, хотя оставался генеральным прокурором восемь месяцев с момента двух первых встреч с Джулиани в Нью-Йорке. Источники в ГПУ утверждают, что и новый генпрокурор Руслан Рябошапка не получал на сей счет никаких указаний с Банковой. Не исключено, что в рамках продвижения процедуры импичмента для показаний в комитеты Конгресса могут быть приглашены и Зеленский, и Ермак, и Богдан, и Баканов, и Шокин, и Луценко. В рамках договора о правовой помощи прописан алгоритм сотрудничества, и американские правоохранители, конечно, могут обратиться к Украине за материалами. Но законов Украины Хантер Байден не нарушал. Даже по поводу выплат членам наблюдательного совета "Бурсимы" американской стороне лучше обращаться к латвийскому Финансовому мониторингу.

Но пока Генеральная прокуратура по поводу всех этих моментов молчит, за Зеленского говорят не его реальные поступки (или их отсутствие), а его слова, к которым весь мир получил доступ.

Вот тут и поговорим о телефонном разговоре Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Государственных лидеров в этом диалоге не было. Кандидата в президенты-2020 украинский собеседник интересовал исключительно как поставщик компромата на политического оппонента. А Владимир Зеленский просто стремился понравиться заказчику и попасть на корпоратив.

Зеленский и Трамп в июле провели разговор коллаж Obozrevatel

Мне не приходилось присутствовать при закрытых телефонных разговорах украинских президентов с американскими. Вряд ли в них был психологический паритет. Но столь очевидное угодничество — унижение для страны. Перед миром, конечно, за этот "собачий вальс" неловко, но где-то понять неофита можно. А вот чего нельзя понять, так это полного отсутствия повестки дня, цели, государственных смыслов в беседе. Ведь разговор с лидером США случается не каждый день. И вопросов, достойных обсуждения на президентском уровне, у Украины предостаточно. Вот лишь некоторые:

— роль США в урегулировании ситуации на Донбассе;

— участие в "Нормандской четверке";

— урегулирование затяжных украинских долгов в сотни миллионов долларов за проект Sea Launch перед Boeing;

— закупки вооружений;

— американские инвестиции в стратегические отрасли экономики;

— сотрудничество с МВФ.

Разговор ни на одну из этих тем Владимиром Зеленским инициирован не был.

Украинский президент рассчитывал их поднять во время будущей встречи в Варшаве или Вашингтоне? И ему просто нужно было расположить к себе собеседника, чтобы получить твердое приглашение к разговору не только о демократах? Даже если так, то Владимир Зеленский не справился с задачей: ему не удалось обаять Трампа. Ни одной стоящей шутки, ни одного эмоционального крючка… Зато много ошибок, которые не остались незамеченными при опубликовании мемограммы разговора двух президентов. Среди них:

— утверждение о том, что на пост генерального прокурора придет стопроцентно человек Зеленского. "Наш новый прокурор — на сто процентов мой человек. Он будет утвержден парламентом в сентябре. Он рассмотрит ситуацию о компании, которую вы упоминаете". Заявление было расценено в цивилизованном мире как мафиозное. По сути, Зеленский ответил: зачем вам Луценко, если у вас, учитель, есть я, а у меня — свой в доску генпрокурор? Эти заверения были произнесены в ответ на навязчивые и многократные комплименты Трампа в адрес "хорошего, честного прокурора", под которым, скорее, подразумевался Луценко, нежели Шокин.

— оба президента — каждый по своему — были неэтичны в отношении экс-посла США в Украине Мари Йованович. А кроме того, Владимир Зеленский ошибся: во время президентских выборов симпатии Йованович были на его стороне, а не на стороне Петра Порошенко. Иначе ведь и быть не могло, поскольку "домашнее животное" Порошенко напало на Йованович, что в результате стоило ей скандального завершения дипломатической карьеры. Хозяин, конечно, публично кричал: "Фу! Фу!" — но ноги с хвоста не снимал. Неэтичен был Владимир Зеленский и в отношении посла Украины в США. Даже если ты имеешь личные претензии к представителю возглавляемой тобой страны, не стоит это обсуждать с лидером другой. А уж обещать Трампу прислать опытного дипломата, посылать агреман на Шамшура, а потом не знать, как запрос отозвать, чтобы теперь уже поменять незаступившего опытного на молодого — чистый детский сад;

— критическое высказывание Владимира Зеленского в адрес Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона отчасти понятно: Зеленский, впоследствии хоть и оправдываясь, но все же справедливо указал на стремление обоих лидеров Европы смягчить санкции в отношении России, обвиться ее антиукраинскими "Северными потоками", попытки вернуть Россию в "Большую семерку" и унизительное для Украины возвращение российской делегации в ПАСЕ. Что касается 15 млрд евро грантов и кредитов для Украины, о которых напомнили в Европе, то, позволю себе предположить, что украинские олигархи и крупный бизнес, выводя деньги из Украины, инвестировали в страны ЕС не меньше… Но, безусловно, сказанное Зеленским и, что не менее важно европейцам — в разговоре с кем (!) — посчитали оскорбительным в Берлине, Париже и Брюсселе. Ангеле Меркель надо отдать должное как "последнему из могикан" европейских ценностей. Она была лидером санкционного единства в Европе. Оскорбительные высказывания украинского президента могут стать не столько причиной, сколько искомым поводом для ЕС и ведущих стран Евросоюза, давно уставших от чемодана без ручки под названием "Украина". Меркель по мудрости может и простить. А Макрон — не факт. Кроме того, возмущение европейских СМИ не пройдет незамеченным для общественного настроя к Украине, в первую очередь в этих двух странах. Не считая Голландии, на двустороннюю встречу с премьером которой в ООН Зеленский вообще не явился;

— и уж, конечно, мимо демократов всех уровней не прошла выраженная украинским президентом в телефонном разговоре готовность помочь Дональду Трампу с расследованием по Джо Байдену. Наверное, наличие в руке гранаты с вырванной чекой и надписью "От Руди и Юры", отсутствие переговорного опыта и присутствие комплексного, многовекторного давления очень мешали Владимиру Зеленскому сказать Трампу "нет". Но столько раз говорить "да"…

Кто-то скажет: "Но он ведь не знал, что разговор станет достоянием общественности…" Во-первых, это не имеет значения. Лидер государства, пусть небольшого и пока слабого, представляет десятки миллионов людей. Это должно понуждать его всегда оставаться Homo erectus. Во-вторых, в ХХI веке любой политик должен помнить, что все сказанное или написанное им, может стать достоянием гласности. И если европейским лидерам приходилось уличать спецслужбы США в прослушивании их коммуникаций, то почему такую возможность не могут обрести спецслужбы других государств?

В данной ситуации Вашингтон принял решение опубликовать мемограмму разговора даже без согласования с Киевом. О чем Владимир Зеленский заявил прямо в Нью-Йорке. Возможно, этими словами президент хотел сохранить доверие иных лидеров, с которыми ему еще придется коммуницировать. Но в трамповском банке очков это заявление помогло уйти Зеленскому "в минус", ведь по сути он сказал, что Трамп солгал, заявляя, что обнародование телефонного разговора согласовано с украинской стороной.

Промежуточные результаты вселенского хайпа лидера Украины таковы:

— Трамп недоволен тем, что Зеленский оперативно и тихо не оказал ему услугу, на которую президент США рассчитывал. Он полагает, что Украина в долгу перед ним не только за американскую помощь, но и за нанесение ему, Трампу, ущерба инициацией скандала с Полом Манафортом в 2016 году. В представлении Трампа Украина ему должна. И долг не отдала. Отсюда вопрос: заявление Дональда Трампа: "Надеюсь, вы встретитесь с президентом Путиным и решите вашу проблему" — это неудачная или продуманная формулировка?

— Демократы, традиционно поддерживавшие нашу страну, оскорблены заспинным сговором против их самого рейтингового кандидата. Их не интересует, почему из сотни тысяч юристов квалификации Хантера Байдена именно он оказался членом наблюдательного совета самой перспективной частной нефтегазовой компании в одной из самых коррумпированных стран мира. Их не интересует, был ли у Зеленского выход. Они знают, что Украина демократам должна и долг не вернула. Интересно, как сейчас будут проходить решения по Украине через Конгресс, в котором у демократов большинство?

— Зеленский утратил возможность помочь Игорю Коломойскому. Это, безусловно, хорошая новость не только для Рината Ахметова, приговоренного к разборке на запчасти, но и для Украины. Теперь у Зеленского нет шансов смягчить американские проблемы бывшего партнера и не чужого ему человека. Более того, любое решение в пользу Коломойского в Украине — судебное или административное — будет миром рассматриваться как однозначное проявление коррупции. Замечу также, что уезжая из Украины без вердикта по новой программе кредитования, МВФ шепнул узкому кругу журналистов: единственная причина, по которой решение не достигнуто и не формализовано, — отсутствие подтверждений от Владимира Зеленского того, что у него нет договоренностей с Игорем Коломойским по "Привату".

— Владимир Зеленский дискредитировал себя в глазах демократов и обесценил как переговорщик в глазах Трампа, которому он уже ничего нужного не может предложить (разве что синхронизацию показаний своих конфидентов с конфидентами президента США — переговорщиками по делу Байдена). Кроме того, он существенно ослабил свои позиции в Европе. И, вполне вероятно, в переговорах с Москвой. "Решите вашу проблему", — сказал Трамп; "Мы поддерживаем любые действия, направленные на достижение мира", — сказали Меркель и Макрон. "Вы должны говорить с ЛНР и ДНР", — сказали русские, не замечая за спиной Зеленского большой взлохмаченной тени. Чем не реальный сценарий ближайшего будущего?

Знаете, почему этот сценарий стал возможным? Потому что среди достоинств, которые ценит Владимир Зеленский, напрочь отсутствует профессионализм. Потому что рядом с ним в ООН сидит не министр иностранных дел, а Андрей Богдан, беззаботно троллящий своей персоной весь мир. Потому что ключевым человеком на российском и американском направлении является Андрей Ермак — протеже Тимура Миндича, а с лета — и Игоря Коломойского. Талантливый, энергичный решала, слегка опередивший время. Да, пройдут годы — и классическое представление и о дипломатии, и о журналистике канет в Лету. Проверка фактов и экспертное мнение окончательно проиграют фейкам, эмоциям и манипуляциям даже в тех странах, где есть элита. Точно так же уйдут в прошлое такие тормоза международных коммуникаций, как протоколы, аналитика, рамочные соглашения, коммюнике, меморандумы и прочее занудство дипломатии... Но еще не ушли. А на Банковой решили, что раз за всеми политическими битвами все равно стоят чьи-то бизнес-интересы, если американцы ищут в Ираке ядерное оружие, а прогнозируемо находят нефть, то к черту условности; к черту дипломатов! Мы взрослые люди: ты мне — я тебе.

Но в жизни все не так, как на самом деле. И прежде чем играть во взрослые игры, нужно стать взрослым. И речь не о возрасте, а об ответственности и компетентности. В 2014 году до инаугурации я упредительно просила Петра Порошенко не ставить на ответственные посты укладчиц "Птичьего молока" №1, №2, №3… Но Петр Алексеевич считал, что его гений в спайке с лояльностью назначенцев даст великие результаты. Зеленский умудрился назначить родственников "кварталовцев" даже на ГУР, окружив себя плотным кольцом доверенных, но малокомпетентных людей. Ну и как в окружении?

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