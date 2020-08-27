Саакашвили заявил о возвращении в Грузию

Председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину.

В то же время он выразил благодарность Украине как своему "второму дому". Об этом политик сказал в видеообращении на грузинском языке, опубликованное на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ошибки, конечно же были, и были очень серьезные, но Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа", – цитируют его слова в расшифровке под роликом, где Саакашвили извиняется перед грузинским народом и говорит, что возвращается.

Политик заявил, что из-за ошибок, которые совершил потому, что не смог осуществить до конца свои задумки, публично извиняется перед всеми. Он признался, что бесконечно благодарен грузинскому народу, сделавшему его участником успешного исторического процесса строительства грузинского государства.

"В течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, что моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает. Но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!" – заявил Саакашвили.

Он также признался в любви к Украине и поблагодарил судьбу, которая дала ему возможность последние семь лет чувствовать защищенность и получить время на то, чтобы все обдумать и переосмыслить. Теперь, подчеркнул политик, он уже знает, "как лучше служить нашей стране, как избежать ошибок".

Михеил Саакашвили (Facebook Mikheil Saakashvili)

"Украина – мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, моей сладкой Грузии. Всегда любил Украину еще со студенчества, в самый тяжелый период именно Украина приняла меня таким, какой я есть, без каких-либо условий и требований, и я это очень ценю", – добавил Саакашвили.

В то же время на своей странице в Facebook политик написал о том, что всегда будет помогать двум своим народам – грузинскому и украинскому – становиться еще лучше и успешнее, поскольку это его "обязанность, путь, судьба". К посту он прикрепил фото с видеообращения.

"Я грузин, я украинец. Всегда, и всегда буду иметь два дома. Я всегда чувствовал обязанность помогать обоим моим народам. Именно поэтому никогда не прекращал активное участие в политической жизни обеих стран. Когда был президентом Грузии, то принимал участие в Майдане и активно защищал интересы Украины на международной арене. Когда приехал в Украину в 2013 году и физически находился здесь, я непрерывно участвовал в деятельности моей партии в Грузии. Уверен, что так будет и в будущем: где бы я ни был, всегда буду верным сыном двух дружественных стран – Грузии и Украины", – написал Саакашвили.

Признание Саакашвили (Facebook Mikheil Saakashvili)

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