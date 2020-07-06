Саакашвили заявил о создании в Украине "барометра коррупции"

Дарья Дурова Политика 19:43, 6.07.2020

В Украине путем проверки законопроектов с точки зрения возможных заложенных коррупционных интересов создадут "барометр коррупции законодательной деятельности".

Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили. Он рассказал, что 6 июля провел по этому поводу встречу с юристами.

"Мы будем знакомить с их выводами как членов парламента, так и широкую общественность", – написал он.

Еще одну встречу Саакашвили провел с руководителем НАПК Александром Новиковым.

"Мы решили заключить меморандум о сотрудничестве между Национальным советом реформ и НАПК с точки зрения недопущения коррупционных интересов в законодательной деятельности", – отметил экс-президент Грузии.

Встречи политика.
Facebook Михеила Саакашвили
Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михеил Саакашвили заявил, что Украину ждут реформы на таможне, в налоговой и судебной системе. Он также анонсировал увольнения чиновников.

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