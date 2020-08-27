Саакашвили заявил, что останется на госслужбе в Украине, и объяснил, зачем возвращается в Грузию

Глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили подтвердил, что будет участвовать в парламентских выборах на родине, но останется на госслужбе в Киеве.

О своих планах Саакашвили рассказал в Facebook. Политик принимал у себя дома делегацию из Казахстана.

"Конечно, я активно включился в грузинскую избирательную кампанию, потому что в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы", – сообщил Саакашвили.

Он добавил, что при этом продолжит выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

"Одновременно я продолжаю выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национального совета реформ. Как раз в рамках деятельности Нацсовета я сегодня принимал у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов", – написал экс-президент.

Он также уточнил, что договорился с казахами о сотрудничестве в сфере реформ.

"Я много рассказывал о наших планах в Украине, а также моем опыте реформ и в Грузии, и в Украине. В конце встречи мне подарили национальную казахскую одежду, составной частью которой является хлыст, который, как мне кажется, сейчас очень нужен Украине для ускорения реформ!" – сообщил Саакашвили.

Саакашвили останется главой исполкома Нацсовета реформ Украины (Facebook Михеила Саакашвили)

Политик принял у себя дома делегацию из Казахстана (Facebook Михеила Саакашвили)

Саакашвили договорился с казахами о сотрудничестве в сфере реформ (Facebook Михеила Саакашвили)

Главе исполкома Нацсовета реформ подарили казахскую одежду и хлыст (Facebook Михеила Саакашвили)

Саакашвили объяснил, зачем хочет вернуться в Грузию (Facebook Михеила Саакашвили)

Как сообщал OBOZREVATEL, глава исполнительного комитета совета реформ Украины Михеил Саакашвили решил покинуть страну и возвратиться в Грузию якобы из-за предстоящих парламентских выборов.