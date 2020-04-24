Саакашвили закрыт "вход" в Кабмин! Нашелся важный нюанс в законе

Бывший президент Грузии и уволенный глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили не станет вице-премьер-министром по вопросам реформ без нарушения закона.

Согласно ст.7 Закона "О Кабинете министров Украины", не может быть назначено на должность члена Кабинета министров Украины лицо, имеющее судимость, не погашенную или не снятую".

Причем в законе отсутствует норма, что лицо должно быть осуждено именно в Украине. Таким образом, Саакашвили не может быть членом украинского правительства, поскольку имеет судимость, которая не снята и не погашена в Грузии.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, а по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

Михеил Саакашвили РБК

Например, в июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Михеила Саакашвили к шести годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий. Суд счел доказанным, что в 2005 году Саакашвили, занимавший в то время пост президента Грузии, приказал своим подчиненным избить члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили.

Также в январе 2018 года Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил ему три года лишения свободы.

Суд полностью согласился с обвинениями прокуратуры в том, что президент в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.

Дело об этом убийстве имело широкий резонанс в Грузии, так как к убийству Гиргвлиани косвенно были причастны бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

Еще одно резонансное дело против Саакашвили о растрате государственных средств находится в судопроизводстве.

Отметим, что все судебные решения по Саакашвили, вынесенные в Грузии, действительны на территории Украины. Дело в том, что Украина ратифицировала Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делам и договор с Республикой Грузия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам. Таким образом, Саакашвили грозит тюрьма.

В случае назначения Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ OBOZREVATEL подаст в суд на такое беспрецедентное и незаконное решение.

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