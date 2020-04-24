Саакашвили закрыт "вход" в Кабмин! Нашелся важный нюанс в законе

Михеил Саакашвили не станет вице-премьер-министром по вопросам реформ без нарушения закона.

Согласно ст.7 Закона "О Кабинете министров Украины", не может быть назначено на должность члена Кабинета министров Украины лицо, имеющее судимость, не погашенную или не снятую".

Причем в законе отсутствует норма, что лицо должно быть осуждено именно в Украине. Таким образом Михеил Саакашвили не может быть членом украинского правительства, поскольку имеет судимость, которая не снята и не погашена в Грузии.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, а по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

Михеил Саакашвили РБК

Например, в июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Михеила Саакашвили к шести годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий. Суд счел доказанным, что в 2005 году Саакашвили, занимавший в то время пост президента Грузии, приказал своим подчиненным избить члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили.

Также январе 2018 г. Тбилисский городской суд признал виновным Михеила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы.

Суд полностью согласился с обвинениями прокуратуры в том, что Саакашвили в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.

Дело об этом убийстве имело широкий резонанс в Грузии, так как к убийству Гиргвлиани косвенно были причастны бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

В случае назначения Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ OBOZREVATEL подаст в суд на такое беспрецедентное и незаконное решение.

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