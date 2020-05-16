Саакашвили заболел коронавирусом? У экс-главы Грузии сделали заявление

В пресс-службе политика отреагировали на информацию и опровергли ее.

В сети появилась информация о том, что Михеил Саакашвили якобы заразился коронавирусом.

В Telegram-канале "Темный рыцарь" заявили, что руководитель Исполнительного комитета реформ в Украине Михеил Саакашвили якобы заразился коронавирусом.

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Соответствующее сообщение было опубликовано в субботу, 16 мая. Никаких подробностей в источнике не указано. "Саакашвили заболел коронавирусом", – говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе Саакашвили информацию о возможном COVID-19 у экс-президента Грузии опровергли. Пресс-секретарь политика на своей странице в Facebook написала: "Саакашвили здоров! Отдыха не будет".

Напомним, что Telegram-канал "Темный рыцарь" публикует компроматы на чиновников и подробности о скандалах с депутатами от президентской партии "Слуга народа". Кто "сливает" информацию, достоверно неизвестно.

Саакашвили заболел коронавирусом

По одной из версий, информацию публикует народный депутат президентской фракции в Верховной Раде. Об этом рассказал глава фракции СН Давид Арахамия, отметив, что знает имя этого политика, но называть не будет.

Народный депутат Анна Скороход, которая была исключена из фракции СН, предположила, что канал могут вести сразу несколько народных депутатов из президентской фракции.

При этом, по информации СМИ, "Темный рыцарь" может принадлежать известному олигарху. Среди его вероятных авторов также называют депутатов Александра Дубинского и Максима Бужанского.

Как писал OBOZREVATEL ранее, актеры студии "Квартал 95" Степан Казанин и Ирина Сопонару потроллили одиозного политика Михеила Саакашвили, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Исполнительного комитета реформ.

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