Глава Исполнительного совета реформ Михеил Саакашвили провел онлайн-встречу с представителями бизнеса, во время которого он вышел из себя, отвечая на вопрос одного из участников.

Ему задали вопрос о том, когда можно будет увидеть "конкретные дела" касательно реформ политика. В ответ Саакашвили заявил, что ему надоели подобные упреки и предложил украинцам самим что-то делать для изменений в стране (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Михеил Саакашвили censor.net.ua

"А когда у вас будут дела конкретные? Что значит дела конкретные? Пошли все к черту, кто так думает. Надоело мне это… мол назначили, когда будут дела. Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери! Сколько можно (говорить): "Мы так надеялись, а он разочаровал". А может вы сами пошевелитесь?" – сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михеил Саакашвили изменил название Национального совета реформ на "Офис простых решений и результатов". Политик заявил, что эффективные изменения – это просто.

Также он призвал бизнесменов присылать свои предложения касательно изменений к закону о борьбе с уклонением от уплаты налогов, который на днях вступил в силу.