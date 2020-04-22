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23 апреля • обновлено в 01:53
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Саакашвили рвется в Кабмин: стало известно о переговорах со "слугами народа"

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Экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили встретится с фракцией "Слуга народа" и обсудит вероятное назначение вице-премьер-министром по вопросам реформ.

Как передает УП со ссылкой на источники в президентской фракции, в пятницу, 24 апреля, Саакашвили будет убеждать нардепов поддержать его назначение.

"Если 70% фракции будут готовы поддержать назначение Саакашвили, то вопрос вынесут на голосование в зал Верховной Рады. В случае же поддержки менее 70% "фракцию через колено никто ломать не станет", – сказано в сообщении.

При этом, как сообщают источники, многие члены фракции не хотят видеть Саакашвили в правительстве.

Зеленский и Саакашвили

Зеленский и Саакашвили

Как писал OBOZREVATEL, вероятное назначение Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ вызвало огромный ажиотаж среди украинцев. Многие раскритиковали Зеленского за такое "новое лицо" в Кабмине.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Михеил Саакашвили
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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