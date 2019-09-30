Саакашвили решил внезапно покинуть Украину: что известно

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили намерен в ближайшие месяцы покинуть Украину, чтобы вернуться в Грузию.

Политик отметил, что намерен в родной стране "восстановить ее государственность", передает РИА "Новости".

"Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Нет ничего секретного. Правда, что и в Украине я чувствую себя хорошо, но когда теряешь родину...", – отметил Саакашвили.

Напомним, что 26 июля 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул лидеру движения "Рух нових сил", третьему президенту Грузии и экс-главе Одесской обладминистрации Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

Михеил Саакашвили

Саакашвили также рассказал о своих планах после возвращения. По словам политика, мстить Порошенко он не намерен.

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