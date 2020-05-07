"Украину нужно вытаскивать из болота": Саакашвили рассказал о разговоре с Зеленским

Новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили сообщил, что 7 мая лично встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом бывший глава Грузии и Одесской ОГА написал на своей странице в Facebook. Встречу он назвал "продолжительной и интересной".

Зеленский и Саакашвили Коллаж

Президент, по словам Саакашвили, очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения в стране.

"Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей.

В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус кво – это болото. Украину надо вытаскивать из болота..." – написал Саакашвили.

Он добавил, что у Зеленского "есть амбиция остаться в истории Украины человеком, который смог что-то то сделать для своего народа и для каждого украинца".

Саакашвили утверждает, что готов максимально помогать президенту "с учетом своего опыта, успехов и неудач".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский подписал Указ № 169/2020, которым назначил Саакашвили на должность, 7 мая.

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