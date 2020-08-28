Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили будет и дальше работать в Украине.

В комментарии "Интерфаксу" он призвал не развивать конспирологию вокруг эмоциональных высказываний Саакашвили.

"На мой взгляд, нет ни малейших оснований устраивать традиционные конспирологические разбирательства в связи с его эмоциональными постами. Михеил Николозович, действительно, весьма эмоционален, часто безапелляционен, быстро и резко реагирует на многое. Тем и славится. Он всегда добавляет драйва в нашу управленческую рутину", – сказал Подоляк.

Политик отметил, что Саакашвили сильно переживает за страну, за потерю темпа, за эффективность/неэффективность собственной работы и в целом за корпоративную репутацию Нацсовета реформ.

"Он хочет быстрее и результативнее работать. Естественно, он абсолютно нетерпимо относится к излишнему бюрократизму, дополнительным согласованиям и прочим обязательным процедурам. Короче, ко всему тому, чем так знаменито наше тяжело реформируемое государство. Делает он и достаточно яркие заявления. Но я бы точно не драматизировал ситуацию", – указал советник руководителя ОП.

Подоляк сообщил, что ранее сам Саакашвили в разговоре с ним подчеркнул, что "Украина для него чрезвычайно важна и что мы продолжаем работать, продолжаем проектировать новые форматы государства, новые форматы отраслевых реформ. Все вполне конструктивно и очень много у нас наработок, которые требуют обязательного доведения до ума".

Подоляк предположил, что Саакашвили "ещё будет и будет здесь работать", но также указал, что Нацсовет реформ – это, прежде всего, важный институциональный орган, который имеет четкие цели и задачи, и который является своего рода "креативной площадкой" для откровенного обсуждения стратегических направлений развития Украины.

"В Нацсовет входит много ключевых креаторов и управленцев, определяющих правила игры на наших рынках. Да, Саакашвили отличный модератор данной площадки, но ценность Нацсовета реформ в том, что она в любом случае является корпоративным органом, который всегда способен предложить обществу отличный интеллектуальный продукт коллективного производства", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. Несмотря на то, что там на него зарегистрировали несколько уголовных производств.