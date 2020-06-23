Саакашвили признался о тет-а-тете с Путиным, который "закончился войной"

Марина Лисничук Политика 23:16, 23.06.2020 Обновлено: 23:51, 23.06.2020

Бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили признался о неприятной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Она состоялась на саммите СНГ в Минске в 2006 году. Об этом он рассказал в интервью программы "В гостях у Гордона", которое было записано 14 июня.

По словам политика, упомянутый его разговор с главой РФ продолжалась пять часов и фактически "закончилась войной".

"Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено – разговор был глаза в глаза – и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил", – признался Саакашвили.

Напомним, что российские войска вторглись в Грузию 8 августа 2008 года под предлогом защиты сепаратистов Абхазии и Южной Осетии. Военные действия продолжались несколько дней. Однако Россия успела за это время начать наступление вглубь территории страны и нанести значительный урон грузинским войскам. Вскоре же РФ добилась выгодного перемирия, избежав международной изоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин обозвал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили "мартовским котом".

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