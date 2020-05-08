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8 мая • обновлено в 10:44
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Саакашвили признался, чем будет заниматься на новой должности при Зеленскому

1.7т
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Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили, которого президент назначил председателем Исполнительного комитета реформ, заявил, что в первую очередь будет решать вопросы свободы ведения бизнеса в Украине.

О своих обязанностях на новой должности политик рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", сообщает ТСН. В то же время поделился и тем, где будет размещаться его офис.

"Сейчас в Украину идет большой кризис, связанный с коронавирусом в мире. Первое, что надо сделать, чтобы помочь экономике, это освободить бизнес без административного вмешательства. Есть большое количество регуляций, от которых надо избавляться, и главное слово – это свобода. На первом этапе надо убрать бессмысленные регуляции в налоговой сфере, таможни, где заполняют большое количество бумажек", – сказал Саакашвили.

Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

Кроме этого, комментируя вопрос медицинской реформы, он отметил, что сейчас в Украине нужно полностью менять систему.

"Попытки частично менять ничего не приносят. Попытка реанимировать старые, совковые реформы тоже не работает. Перестроить старую невозможно – надо полностью изменить", – подчеркнул Саакашвили.

Он также подчеркнул, что его офис будет размещаться внутри Офиса президента, поскольку Национальный совет реформ – традиционный орган, который расположен при президенте Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. Соответствующий указ он подписал 7 мая.

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Автор
Марина Лисничук
Персоны
Владимир Зеленский Михеил Саакашвили
Место
Украина
Теги
Национальный совет реформ Украины политика
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ковпак сидор
ковпак сидор
Лучше пусть расскажет чем будет заниматься его жена-знаменитый черный поставщик органов на рынки трансплантологии Израиля ,Европы и США
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