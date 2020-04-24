Саакашвили приехал на переговоры со "Слугой народа" и рассказал, что будет делать в Кабмине

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Сакашвили, которого могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ, прибыл на встречу с партией "Слуга народа" в КВЦ "Парковый" в Киеве.
Встретившись у входа с журналистами, он рассказал о том, какие вопросы намерен курировать в правительстве в случае своего назначения. Видео опубликовали на странице "4 канала" в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
В частности, своими главными приоритетами он определил поддержку бизнеса и переговоры с Международным валютным фондом.
Михеил Саакашвили
Скриншот видео
"Украина заходит в очень сильный экономический шторм, цунами, кризис. И нам надо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти не только украинскую экономику, но максимально ослабить удар по каждой украинской семье и вообще спасти украинское государство. Поэтому я думаю, что надо принимать неординарные меры", – сказал Саакашвили.
Он подчеркнул, что хочет ускорить все преобразования в стране, усилить работу с парламентом, а также отодвинуть в сторону олигархические интересы и максимально все сделать для того, чтобы освободить украинский бизнес. По словам Сакашвили, предприниматели находятся в феодальной зависимости от государства.
"Также президент мне поручил заниматься переговорами з МВФ. Украине нужно гораздо больше помощи, должны быть линии, которые позволят сохранить национальное достоинство и интересы Украины. Нам нужны четкие переговоры и приемлемые условия. Я за ускореную интеграцию Украины в Европу, но на наших условиях, а не каких-то бюрократов", – отметил политик.
Позже, отвечая на вопросы о своем импульсивном характере, Саакашвили заверил, что не намерен "раскачивать лодку во время шторма".
Как сообщал OBOZREVATEL:
о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.
Также стало известно, что Саакашвили собирался убеждать нардепов "Слуги народа" поддержать его кандидатуру.
Кроме того, в сети всплыло совместное фото бывшего президента Грузии и нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака. Снимок был сделан во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.
Напомним, за время своей карьеры он успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел.
К тому же Саакашвили, которого пригласил работать в Кабмин президент Украины Владимир Зеленский, ранее жестко высмеивался им в "Квартале 95".
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