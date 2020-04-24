Саакашвили приехал на переговоры со "Слугой народа" и рассказал, что будет делать в Кабмине

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Сакашвили, которого могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ, прибыл на встречу с партией "Слуга народа" в КВЦ "Парковый" в Киеве.

Встретившись у входа с журналистами, он рассказал о том, какие вопросы намерен курировать в правительстве в случае своего назначения. Видео опубликовали на странице "4 канала" в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В частности, своими главными приоритетами он определил поддержку бизнеса и переговоры с Международным валютным фондом.

Михеил Саакашвили Скриншот видео

"Украина заходит в очень сильный экономический шторм, цунами, кризис. И нам надо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти не только украинскую экономику, но максимально ослабить удар по каждой украинской семье и вообще спасти украинское государство. Поэтому я думаю, что надо принимать неординарные меры", – сказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что хочет ускорить все преобразования в стране, усилить работу с парламентом, а также отодвинуть в сторону олигархические интересы и максимально все сделать для того, чтобы освободить украинский бизнес. По словам Сакашвили, предприниматели находятся в феодальной зависимости от государства.

"Также президент мне поручил заниматься переговорами з МВФ. Украине нужно гораздо больше помощи, должны быть линии, которые позволят сохранить национальное достоинство и интересы Украины. Нам нужны четкие переговоры и приемлемые условия. Я за ускореную интеграцию Украины в Европу, но на наших условиях, а не каких-то бюрократов", – отметил политик.

Позже, отвечая на вопросы о своем импульсивном характере, Саакашвили заверил, что не намерен "раскачивать лодку во время шторма".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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