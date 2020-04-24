Главная Новости
24 апреля • обновлено в 12:30
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Саакашвили приехал на переговоры со "Слугой народа" и рассказал, что будет делать в Кабмине

2.4т
Читать материал на украинском

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Сакашвили, которого могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ, прибыл на встречу с партией "Слуга народа" в КВЦ "Парковый" в Киеве.

Встретившись у входа с журналистами, он рассказал о том, какие вопросы намерен курировать в правительстве в случае своего назначения. Видео опубликовали на странице "4 канала" в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В частности, своими главными приоритетами он определил поддержку бизнеса и переговоры с Международным валютным фондом.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Скриншот видео

"Украина заходит в очень сильный экономический шторм, цунами, кризис. И нам надо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти не только украинскую экономику, но максимально ослабить удар по каждой украинской семье и вообще спасти украинское государство. Поэтому я думаю, что надо принимать неординарные меры", – сказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что хочет ускорить все преобразования в стране, усилить работу с парламентом, а также отодвинуть в сторону олигархические интересы и максимально все сделать для того, чтобы освободить украинский бизнес. По словам Сакашвили, предприниматели находятся в феодальной зависимости от государства.

"Также президент мне поручил заниматься переговорами з МВФ. Украине нужно гораздо больше помощи, должны быть линии, которые позволят сохранить национальное достоинство и интересы Украины. Нам нужны четкие переговоры и приемлемые условия. Я за ускореную интеграцию Украины в Европу, но на наших условиях, а не каких-то бюрократов", – отметил политик.

Позже, отвечая на вопросы о своем импульсивном характере, Саакашвили заверил, что не намерен "раскачивать лодку во время шторма".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
27
21
Смешно
2
Интересно
8
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Авантюра!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Колобов Макс
Колобов Макс
До «Зеленский - Барыга» осталось 100 дней.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
Миха, зря ты помогаешь зеленому Титанику..он все равно уйдет на дно..и тебя утащит!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • Чехия начала выход из карантина: гражданам разрешили выезжать за границу.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • Коронавирус вспыхнет с новой силой: названы новые страны-эпицентры.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги