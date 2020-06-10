"Упразднить к чертовой матери!" Саакашвили отличился предложением по КСУ

Глава Исполнительного совета реформ Михеил Саакашвили предложил "упразднить" или реформировать Конституционный суд Украины, сделав его отдельной палатой другого.

Он также назвал украинский суд "страшным вредителем". Таким заявлением политик отличился в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я свободный человек, даже не госслужащий, и могу сказать то, что думаю. Мне кажется, что должен быть референдум за отмену Конституционного суда в Украине – упразднение. Потому что это группа абсолютных бездельников, вредителей", – заявил он.

По словам Саакашвили, судьи КСУ "блокируют все положительное, что происходит в стране", при этом украинцы даже не знают их имен. Помимо этого, считает экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы, у судей есть и более далеко идущие планы, а также "хозяева", которые ими управляют.

"Каждый раз мы сидим на бомбе: как только в Верховной Раде собираются что-то принять, они все блокируют… Нужно сделать КСУ отдельной палатой в Верховном суде и набрать новых людей. Но это должны решить через референдум", – пояснил свое "простое решение" Саакашвили.

Отметим, что на такое заявление политика относительно Конституционного суда критично отреагировал депутат ВРУ 8 созыва Борислав Береза.

"Он предлагает его упразднить. К чертовой матери. Расформировать и сделать отдельной палатой какого-нибудь суда. Барышевского, например. Или Печерского. Сделать его таким, чтоб президент или исполняющий его обязанности Ермак могли звонить туда, как в любой другой суд и говорить, какое решение тот должен принять. Простое решение? Очень простое. Я бы даже сказал примитивное. Но для Украины сойдет. Так считает Саакашвили", – написал он в своем Facebook.

Скриншот Facebook/Borislav Bereza

Береза согласился с тем, что в Конституционном суде большинство судей находятся "явно не на своем месте", однако причина не в этом. Судей, подчеркнул он, можно и нужно заменить, но не на "покорных ОП", а таких, которым есть доверие у общества.

"И за которыми нет шлейфа делишек и решений, позволяющих судью "подвесить", чтоб он принимал нужные Банковой решения. Или это слишком сложное решение для руководителя офиса простых решений и цель не в качественном изменении Конституционного суда, а в том, чтобы взять его под контроль? Что-то дурно пахнет от этого простого решения", – подытожил депутат прошлого созыва ВРУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Исполнительного совета реформ Михеил Саакашвили провел онлайн-встречу с представителями бизнеса, во время которой он вышел из себя, отвечая на вопрос одного из участников.

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