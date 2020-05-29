Саакашвили поздравил украинских пограничников с праздником оккупантов. Фото

Политика 14:03, 29.05.2020

Глава Исполнительного комитета реформ и член Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили 28 мая опубликовал поздравление с Днем пограничника, который отмечается в России.

Он выложил в Facebook свою фотографию в берете украинского пограничника, с походной флягой и саперной лопаткой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Михеил Саакашвили назвал себя "бывалым пограничником"

"Как бывалый пограничник (ОКПП "Чоп", "Борисполь") поздравляю всех причастных с Днем пограничника! (По старому стилю)", – написал Саакашвили.

В Украине День пограничника с 2018 года отмечается 30 апреля, в России – 28 мая. В этот день в 1918 году декретом СНК учреждена пограничная охрана границы РСФСР.

В современной РФ День пограничника 28 мая установлен "в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск".

Facebook Михеила Саакашвили

Как сообщал OBOZREVATEL, Михеил Саакашвили поставил ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому ради должности для экс-главы Нацполиции Хатии Деканоидзе.

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Политика

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