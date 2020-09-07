Саакашвили о выдвижении в премьеры Грузии: я не выбираю между двумя странами

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на предложение объединенной грузинской оппозиции "Сила в единстве" стать кандидатом в премьер-министры, однако не на полный срок, а на время стабилизационного периода.

Как следует из заявления политика в Facebook, Саакашвили намерен стать переходным премьер-министром, пока Грузии "не удастся преодолеть глубокий кризис".

"Сейчас я нахожусь в Украине и выполняю свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, на которое у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключение к электричеству, судебную реформу и реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции", – написал политик.

Он добавил, что вскоре украинский парламент рассмотрит предложенную ранее реформу таможни, введение налога на выведенный капитал и реформу приватизации.

Саакашвили заявил, что продолжает поездки по Украине и работает в штатном режиме.

"Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы. Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и здесь, и там", – написал он.

Полный пост Саакашвили. Скриншот

Скриншот

Напомним, о решении выдвинуть Саакашвили кандидатом в премьер-министры 7 сентября заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.

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