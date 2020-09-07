Саакашвили о выдвижении в премьеры Грузии: я не выбираю между двумя странами

Саакашвили заявил, что согласен быть переходным премьер-министром Грузии.
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на предложение объединенной грузинской оппозиции "Сила в единстве" стать кандидатом в премьер-министры, однако не на полный срок, а на время стабилизационного периода.
Как следует из заявления политика в Facebook, Саакашвили намерен стать переходным премьер-министром, пока Грузии "не удастся преодолеть глубокий кризис".
"Сейчас я нахожусь в Украине и выполняю свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, на которое у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключение к электричеству, судебную реформу и реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции", – написал политик.
Он добавил, что вскоре украинский парламент рассмотрит предложенную ранее реформу таможни, введение налога на выведенный капитал и реформу приватизации.
Саакашвили заявил, что продолжает поездки по Украине и работает в штатном режиме.
"Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы. Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и здесь, и там", – написал он.
Полный пост Саакашвили. Скриншот
Скриншот
Напомним, о решении выдвинуть Саакашвили кандидатом в премьер-министры 7 сентября заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 августа председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. Несмотря на то, что там на него зарегистрировали несколько уголовных производств.
Саакашвили решил покинуть Украину и возвратиться в Грузию якобы из-за предстоящих парламентских выборов.
В то же время он заверил, что останется на госслужбе в Киеве.
В свою очередь министр юстиции Грузии Тея Цулукиани предупредила, что в случае, если Саакашвили вернется на родину, его задержат прямо на границе.
Однако 28 августа опозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" (ЕНД), которую возглавляет Саакашвили, заявила о своем намерении выдвинуть его кандидатом в премьер-министры страны перед парламентскими выборами.
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