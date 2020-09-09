Саакашвили пообещали лучшее питание в тюрьме Грузии

Министр юстиции Грузии Теа Цулукани заявила, что бывший президент Михеил Саакашвили будет задержан на границе, если прибудет в страну.

В таком случае она пообещала Саакашвили обеспечить наилучшим питанием в тюрьме, как и всех прочих заключенных, передает "Рустави 2".

Цулукани отметила, что грузинские тюрьмы управляются по самым высоким международным стандартам.

"У него будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню", – пояснила чиновник.

По ее словам, в грузинской пенитенциарной системе все осужденные получают равные условия, вне зависимости от того, кто они.

Глава Минюста подчеркнула, что Саакашвили не сможет вызвать волнения в Грузии, вне зависимости от того, находится он на свободе или в тюрьме, поскольку действующая политическая власть в государстве достаточно сильна.

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