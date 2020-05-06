Саакашвили получит новую должность при Зеленском: что известно об органе, который не работал два года

В среду, 6 мая, стало известно, что экс-глава Одесской ОГА, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получит должность в Национальном совете реформ.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с основными функциями и структурой этого органа, который не функционировал на протяжении последних двух лет.

Напомним, что Нацсовет реформ был создан в 2014 году пятым президентом Украины Петром Порошенко. Однако его последнее заседание состоялось еще 2 марта 2018 года. Тогда оно было посвящено изменениям в сфере валютного регулирования. В целом с момента своего существования Нацсовет реформ собирался 28 раз.

Михеил Саакашвили UA.News

Главными задачами функционирования указанной структуры является стратегическое планирование, а также согласование позиций по внедрению единой государственной политики реформ и их реализации.

Важно отметить, что Нацсовет реформ действует как специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Ведь именно глава государства руководит им. Следовательно, в его обязанности входит и назначение состава.

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