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6 мая • обновлено в 22:59
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Саакашвили получит новую должность при Зеленском: что известно об органе, который не работал два года

5.8т
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В среду, 6 мая, стало известно, что экс-глава Одесской ОГА, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получит должность в Национальном совете реформ.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с основными функциями и структурой этого органа, который не функционировал на протяжении последних двух лет.

Напомним, что Нацсовет реформ был создан в 2014 году пятым президентом Украины Петром Порошенко. Однако его последнее заседание состоялось еще 2 марта 2018 года. Тогда оно было посвящено изменениям в сфере валютного регулирования. В целом с момента своего существования Нацсовет реформ собирался 28 раз.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

UA.News

Главными задачами функционирования указанной структуры является стратегическое планирование, а также согласование позиций по внедрению единой государственной политики реформ и их реализации.

Важно отметить, что Нацсовет реформ действует как специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Ведь именно глава государства руководит им. Следовательно, в его обязанности входит и назначение состава.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 6 мая журналист Юрий Бутусов заявил, что Зеленский может назначить Саакашвили секретарем Национального совета по реформам, который возглавляет сам.

  • По его данным, президент расширит полномочия экс-председателя Одесской ОГА – он якобы получит право участвовать в заседаниях Кабинета министров.

  • Позже свое назначение в Нацсовет реформ подтвердил и сам Саакашвили, однако опроверг, что займет должность секретаря. По его словам, речь идет о председателе исполнительного комитета.

  • Напомним, ранее Саакашвили уже посещал заседания Нацсовета реформ в качестве экс-главы Одесской ОГА. На одном из них у него произошел конфликт и словесная перепалка с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Петр Порошенко Владимир Зеленский Михеил Саакашвили
Место
Украина
Тег
Национальный совет реформ Украины
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
"Саакашвілі отримає нову посаду при Зеленському: що відомо про орган, який не працював два роки" ... Невже це про піаніно?
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