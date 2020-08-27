Саакашвили по приезду ждет тюрьма, – глава Минюста Грузии

Если бывший президент Грузии, председатель исполкома Совета реформ Украины Михеил Саакашвили вернется на родину, его задержат прямо на границе.

Как сообщило Эхо Кавказа, об этом заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани. По ее словам, Саакашвили находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров.

Она сообщила, что слышала видеозапись Саакашвили, в которой он обратился к грузинскому народу.

"Конечно, мы приветствуем, если Михеил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию, прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров, которые могут быть пересмотрены, пока он будет находиться в тюрьме", – заявила Цулукиани.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани пригрозила задержать Саакашвили на границе (Эхо Кавказа)

В Грузии в конце октября состоятся парламентские выборы, что по информации некоторых СМИ, и является причиной желания Саакашвили вернуться на родину.

В Грузии экс-президенту страны предъявлены обвинения по четырем уголовным делам. Саакашвили проходит обвиняемым по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, по делу о жестоком избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили и по делу о захвате оппозиционной телекомпании "Имеди". Кроме того, ему инкриминируется растрата государственных средств на личные нужды в особо крупных размерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. Несмотря на то, что там на него зарегистрировали несколько уголовных производств.

Саакашвили решил покинуть страну и возвратиться в Грузию якобы из-за предстоящих парламентских выборов.