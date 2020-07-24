Історія України (20-ті – 30-ті роки минулого століття) знає суди-"двійки" та суди-“трійки”, коли кілька партійних керівників вирішували справу стосовно вчинків, що у той час кваліфікувалися як державні злочини. Особисто бачив справу на трьох аркушах, у якій особу було засуджено до "десять років без права переписки" за коротким обвинуваченням "проходя мимо здания НКВД, ехидно ухмылялся"!

Сьогодні, спостерігаючи за діями, вчинками, заявами М. Саакашвілі, "головного реформатора України", приходжу до висновку, що він намагається бути такою собі "двійкою-трійкою" в одній персоні.

У інтерв’ю Радіо-НВ пан Саакашвілі, на моє глибоке переконання, перейшов межу навіть йому дозволеного, й вирішив вже самочинно надати собі статус Головноверховного судді в Україні.

Ось що він стверджує.

1. В Україні усі правоохоронні органи корумповані, окрім НАБУ.

Цим самим він проігнорував рішення український судів про визнання А. Ситника, директора НАБУ, винним у вчиненні корупційного правопорушення, а інші органи (САП, СБУ, МВС, ДБР) назвав такими, що знаходяться під корупційним впливом, не приводячи будь-яких доказів чи правових аргументів.

Це чиста демагогія, рівень кухонних розбірок домогосподарок.

2. "Слабким" органом є Вищий антикорупційний суд, але там не беруть хабарів, а всі інші суди глибоко корумповані.

Перше. Ви в якості кого оцінюєте рівень "слабкості" чи "сильності" судів в Україні? Знову ж таки як "домогосподарка"? Тоді й представляйтесь журналістам під час інтерв’ю відповідно, а не як Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України!

Друге. Яким чином Ви встановили, що у Вищому антикорупційному суді не беруть хабарі? Або які маєте докази (хоча би на рівні повідомлення про підозру), що в інших судах (наприклад, у Верховному суді України, районних судах міста Києва) - беруть хабарі?

Відповідей на обидва питання немає.

Тоді знову не до нас - йдіть обговорювати це біля під’їзду будинку, я кому проживаєте.

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