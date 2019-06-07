Саакашвили отказался возглавить партию Кличко: что известно

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко стать председателем его партии УДАР.

Об этом заявила в своем Telegram-канале журналистка Соня Кошкина со ссылкой на слова самого грузинского политика. "...Уточнила у Саакашвили, пойдёт ли он на выборы с УДАРом. Ответ был предельно прост: "Я спросил об этом у своих сторонников, и они идею не поддержали", – рассказала она.

При этом издание "УП" также распространило аналогичную информацию. Отмечается, что в окружении Кличко взамен лишь отшучиваются, мол, "а разве он был с нами?".

Кличко на своей странице в Facebook уже отреагировала на подобные заявления. ""Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал.Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею. Так, комментарии в ФБ - разные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия относительно них. Есть слова, а есть поступки. Я, политически, планов не меняю", – заявил он.

Напомним: лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его сила идет на внеочередные выборы в Верховную Раду в 2019 году и позвал Михеила Саакашвили стать председателем его партии.

При этом представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что Саакашвили может войти в команду президента Зеленского.

Однако глава государства сообщил, что Саакашвили в Украине на данный момент не предоставят никакой государственной должности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 сентября 2018 года Саакашвили прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал его признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с совершенным правонарушением.

29 мая третий президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

Политик приземлился в аэропорту "Борисполь" в 17:30. Он вылетел рейсом из Варшавы, получив перед отправлением удостоверение личности для возвращения в Украину.

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