Саакашвили опозорился на встрече со "Слугой народа": пришел с перевернутым флагом

Виктория Довгань Политика 13:38, 24.04.2020 Обновлено: 14:08, 24.04.2020

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили опозорился из-за перевернутого флага Украины на встрече с фракцией "Слуга народа".

Жесткий прокол политика можно увидеть на кадрах его общения с журналистами, опубликованных на странице "4 канала" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Саакашвили пришел на встречу с нардепами с перевернутым флагом Украины
Скриншот видео

В частности, Саакашвил приколол значок в виде государственного символа нашей страны на лацкан пиджака в перевернутом виде.

Последовательность цветов на украинском флаге – синий, а затем желтый. Однако на пиджаке скандального политика они размещены в обратной последовательности. Это говорит о том, что Саакашвили не знает, как выглядит символ государства, в правительстве которого он хочет работать.

Саакашвили пришел на встречу с нардепами с перевернутым флагом Украины
Скриншот видео
Саакашвили пришел на встречу с нардепами с перевернутым флагом Украины
Скриншот видео

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