Саакашвили объявил конкурс в Нацсовет реформ в Facebook: что хочет от кандидатов
Главы Исполнительного комитета реформ в Украине Михеил Саакашвили объявил конкурс на должности членов Национального совета реформ.
Объявление он сделал на своей странице в Facebook.
Кандидатам нужно заполнить Google-форму, в которой указать свои данные, прикрепить рекомендации с предыдущего места работы и записать короткое видео о себе.
Среди обязательных критериев к кандидатам:
владение английским языком на уровне выше среднего или свободное;
опыт работы по специальности от 5-ти лет.
В свою очередь, Нацсовет реформ предлагает рыночный уровень заработной платы и современный офис в центре Киева.
Заявку нужно подать до 23:00 18 мая. Начиная с 19 мая будут проводиться собеседования с потенциальными кандидатами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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