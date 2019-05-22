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Саакашвили обратился с просьбой к Зеленскому

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Экс-глава Грузии и Одесской ОГА Михеил Саакашвили намерен вернуть утраченное в 2017 году украинское гражданство.

Как передает "Интерфакс-Украина", его адвокат Руслан Чернолуцкий 22 мая подал в администрацию президента соответствующее письмо.

"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - сказано в письме Саакашвили.

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При этом политик заявил, что ему не нужны "никакие должности и преференции". По словам Саакашвили, он также готов отстаивать свои права в суде, поэтому попросил разрешения на въезд в Украину.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Саакашвили анонсировал громкое возвращение в Украину, вспомнив об обещании Зеленского в день инаугурации.

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Персоны
Михеил СаакашвилиВладимир Зеленский
Место
Украина
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