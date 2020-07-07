Саакашвили назвал Путина “уличным паханом” и рассказал о его слабостях

Президент России Владимир Путин – человек талантливый, но у него есть много слабостей.

Так охарактеризовал главу РФ экс-президент Грузии, руководитель Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили в интервью изданию “Гордон”. По его словам, Путин теряется в спонтанных ситуациях.

“Если он готовится долго, если он знает, что будет происходить через два-три года, он будет очень “ретельно” готовиться… Если вдруг возникает кризис, спонтанная ситуация, он теряется”, – сказал политик.

В качестве примера он привел ситуацию с коронавирусом.

“Он сейчас в бункер засел – и все. И потерял практически весь свой рейтинг. Потому что, когда происходит что-то такое, он сразу в бункер”, – пояснил Саакашвил.

Он добавил, что президент России устроил “обнуление” из-за паники.

“Он напоминает действительно уличного рэкетира, который… Почему нельзя оставаться с ним один на один? Потому что мы были лучшими учениками в классе. Мы были лучшими реформаторами, мы были отличниками. А он – уличный пахан, который терпеть не может отличников. И сколько раз мы выходили одни, столько раз он пытался нас бить. А потом он попытался нас убить. И только потому, что в последний момент заглянул полицейский во двор в виде Джорджа Буша и Соединенных Штатов, у него не получилось убийство в 2008 году”, – резюмировал экс-президент Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что президент России Владимир Путин якобы открыто угрожал его убить.