Саакашвили назвал ошибку Зеленского в "танго с Путиным"

Глеб Иванов Политика 09:42, 24.06.2020 Обновлено: 09:42, 24.06.2020

Бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявил, что по его мнению, главная ошибка президента Владимира Зеленского в том, что он думал, что с президентом России Владимиром Путиным можно договориться.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Гордона", По его словам, для того, чтобы "танцевать танго" нужны два человека (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Ты думаешь: вот сейчас у меня все получится и я очень этого хочу. А тот видит, что ты хочешь, прямо разрывает тебя, как хочешь, и говорит: значит, иди сюда, я расскажу, чтобы тебе для этого нужно. И цену, которую он от тебя хочет взять из-за того, что ты очень хочешь, ты просто не можешь заплатить. И Зеленский это сразу понял", – сказал Саакашвили.

При этом, по его мнению, главное достижение Зеленского то, что он – отогнал от "кормушки" большое количество людей и сделал украинскую политику "более приземленной и доступной".

Как сообщал OBOZREVATEL, Саакашвили признался о неприятной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она состоялась на саммите СНГ в Минске в 2006 году

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