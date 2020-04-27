Саакашвили начал строить второй особняк под Киевом. Фото и видео
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили строит себе особняк на улице Ватутина села Лесники, Киевская область.
Поселок находится всего в нескольких километрах от столицы по направлению Новообуховской трассы, пишет "Страна".
На участке уже находится одноэтажный дом c панорамными окнами. Новый дом строится на том же участке. На участке расположен сад, гараж и небольшой домик (вероятно, для персонала). Возле ворот развиваются три флага: Украины, Грузии и Евросоюза.
В селе на улицах установлены камеры наблюдения, всюду висят таблички, что "объект под наблюдением", а территорию обходят сторожа.
Согласно данным Госгеокадастра, мать Саакашвили Гули Аласания в 2017 году приобрела участок земли чуть больше 10 соток. Издание пишет, что земля в Лесниках стоит от 2 тысяч долларов за сотку. А одноэтажный дом и 15 соток земли обойдется минимум в 450 тысяч долл.
В 2018 году Саакашвили рассказывал об этом доме под Киевом.
"В 2016 году, когда я переехал в Киев из Одессы, и моя мама увидела, что я тут надолго, она продала родительский дом в центре Тбилиси и купила маленький участок под Киевом, где начала строительство одноэтажного трехкомнатного дома", – говорил он.
Отмечается, что в селе Лесники также есть дома у экс-министра финансов Натальи Яресько, у певицы Русланы, дом и участок земли у художника Сергея Пояркова, также в Лесниках некоторое время жил бывший министр юстиции Роман Зварыч.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.
Также стало известно, что Саакашвили собирался убеждать нардепов "Слуги народа" поддержать его кандидатуру.
Кроме того, в сети всплыло совместное фото бывшего президента Грузии и нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака. Снимок был сделан во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.
Также стало известно Михеил Саакашвили не станет вице-премьер-министром по вопросам реформ без нарушения закона Украины.
Дипломат раскрыл коррупционную схему Саакашвили на Одесской таможне.
Напомним, за время своей карьеры бывший высокопоставленный грузинский чиновник успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел.
К тому же Саакашвили, которого пригласил работать в Кабмин президент Украины Владимир Зеленский, ранее жестко высмеивался им в "Квартале 95".