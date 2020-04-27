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27 апреля • обновлено в 16:48
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Саакашвили начал строить второй особняк под Киевом. Фото и видео

7.4т
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Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили строит себе особняк на улице Ватутина села Лесники, Киевская область.

Поселок находится всего в нескольких километрах от столицы по направлению Новообуховской трассы, пишет "Страна".

На участке уже находится одноэтажный дом c панорамными окнами. Новый дом строится на том же участке. Также на земельном участке расположен сад, гараж и небольшой домик (вероятно для персонала). Возле ворот развиваются три флага: Украины, Грузии и Евросоюза.

Дом Саакашвили под Киевом

Дом Саакашвили под Киевом

В селе на улицах установлены камеры наблюдения, всюду висят таблички, что "объект под наблюдением", а территорию обходят сторожа.

Согласно данным Госгеокадастра мать Саакашвили Гули Аласания в 2017 году приобрела участок земли чуть больше 10 соток. Издание пишет, что земля в Лесниках стоит от 2 тысяч долларов за сотку. А одноэтажный дом и 15 соток земли обойдется минимум в 450 тысяч долл.

Дом Саакашвили в селе Лесники

Дом Саакашвили в селе Лесники

В 2018 году Саакашвили рассказывал об этом доме под Киевом.

"В 2016 году, когда я переехал в Киев из Одессы, и моя мама увидела что я тут надолго, она продала родительский дом в центре Тбилиси и купила маленький участок под Киевом, где начала строительство одноэтажного трехкомнатного дома", – говорил он.

Отмечается, что в селе Лесники также есть дома у экс-министра финансов Натальи Яресько, у певицы Русланы, дом и участок земли у художника Сергея Пояркова, также в Лесниках некоторое время жил бывший министр юстиции Роман Зварыч.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина Киев
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
п@х, пусть строит.
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
ну и отлично! пусть строит. я только ЗА! Михо хороший человек. А ноги по его преследования растут вот откуда: Когда Саакашвили был угоден ПА, то его назначит губернатором одесской области. Но как только Саакашвили сменил в Одессе всех прокуроров и шишек и начал чистку города от коррупции и разрушил коррупционно-криминальные схемы в Одесском порту и дал ход делам через не коррумпированных прокуроров, то ПА запаниковал что ежемесячные транши в 5млн долларов прекратились! А так же остановился бизнес в порту у многих депутатов. Тогда ПА снял Саакашвили с поста губернатора и лишил его гражданства, так как боялся что Саакашвили раскроет схемы в которых замешан ПА и депутаты. Ну а дальше пошли преследования, Курченко и уголовные дела..все как по накатанной. Не видитесь на этого Курченк, как малахольные!
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Молодец, Карлсон, дави ка ке лов...)))
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