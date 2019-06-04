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Саакашвили может войти в команду Зеленского: что известно

1.3тЧитать материал на украинском

Экс-губернатор Одесской области и третий президент Грузии Михеил Саакашвили может войти в команду президента Украины Владимира Зеленского.

О такой возможности заговорил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук после согласительного совета фракций. "Что касается Саакашвили, этот вопрос будет обсуждаться", – цитирует его "Лига".

По его словам, команда главы государства еще формируется: в нее планируют привлекать как можно больше "интересных людей".

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Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

"У нас основное требование – это должны быть новые лица с новыми идеями, новые подходы", – уточнил Стефанчук.

Напомним: не успел Саакашвили вернуться в Украину, как сразу попал в скандалы. Например, он публично признался, что употреблял наркотики. По его словам, после того, как потерял гражданство Украины, он впал в депрессию.

А 2 июня Саакашвили заметили на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве в брендовых кроссовках Prada. Их стоимость превышает $700.

Показателен тот факт, что Саакашвили резко изменил свою риторику в отношении России. По его словам, обращение по осуждению агрессии России, судьба военных капелланов, социальная помощь инвалидам, переход армии к стандартам НАТО – это второстепенные задачи.

Ранее Саакашвили был уличен в связях с Россией.

5 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады обвинил Саакашвили в получении денег от Сергея Курченко с целью организации восстания и свержения законной власти в Украине. Также были опубликованы записи переговоров экс-президента Грузии с беглым олигархом.

Тогда в ГПУ сообщали, что окружение Саакашвили получило из России полмиллиона долларов для финансирования митингов под флагами "Руху нових сил", целью которых была дестабилизация системы и захват власти в Украине в интересах РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 10 сентября 2018 года Саакашвили прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

  • 22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

  • 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

  • Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с совершенным правонарушением.

  • 29 мая третий президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

  • Политик приземлился в аэропорту "Борисполь" в 17:30. Он вылетел рейсом из Варшавы, получив перед отправлением удостоверение личности для возвращения в Украину.

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Персоны
Михеил СаакашвилиВладимир Зеленский
Место
Украина
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Иванова Юлия
Иванова Юлия
Огpомнoe спaсибо тому, ктo пoкaзaл мнe пpeкpаcный caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁d7fcgg8 Прoсто пpойдя пpостoй опpoc пoлучилa пoчти полyгодовую зaрплатy)) Пoльзуйтеcь, пока еще еcть вoзможноcть=)
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