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Саакашвили может вернуться в Украину: названа дата

3.7тЧитать материал на украинском

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили планирует вернуться в Украину.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады, член партии "Рух нових сил" Юрий Деревянко. Он уточнил, что это должно произойти после президентских выборов в Украине в мае 2019 года.

По его словам, до выборов экс-губернатор "будет активным участником политической жизни страны".

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Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства. Политик заявил, что будет добиваться его возобновления через суд.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что Государственная миграционная служба отказала в предоставлении Саакашвили статуса беженца и, как следствие, теперь "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию.

Сам лидер "Руху нових сил" в тот день заявил, что не получал отказа ГМС в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

12 февраля Саакашвили задержали и депортировали из Украины.

Персоны
Михеил СаакашвилиЮрий Деревянко
Место
Украина
Объект
политика
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
У него на фотке рука мохнатая. Как раз для Свинопотамии ))
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Почему он не едет в Грузию? Он же из нее сделал европейскую державу? Или не?
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Свиномые одно время молились на грузинского галстукоеда
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