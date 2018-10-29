Саакашвили может вернуться в Украину: названа дата

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили планирует вернуться в Украину.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады, член партии "Рух нових сил" Юрий Деревянко. Он уточнил, что это должно произойти после президентских выборов в Украине в мае 2019 года.

По его словам, до выборов экс-губернатор "будет активным участником политической жизни страны".

Михеил Саакашвили

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства. Политик заявил, что будет добиваться его возобновления через суд.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что Государственная миграционная служба отказала в предоставлении Саакашвили статуса беженца и, как следствие, теперь "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию.

Сам лидер "Руху нових сил" в тот день заявил, что не получал отказа ГМС в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

12 февраля Саакашвили задержали и депортировали из Украины.