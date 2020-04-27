Саакашвили могут не пустить в Кабмин: Арахамия сделал заявление

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили не смогут назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, если будет проведена юридическая экспертиза, которая докажет, что его непогашенные судимости противоречат Закону о Кабинете министров.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, правовая позиция этого вопроса в настоящее время решается в парламенте.

"Многие наши политики осуждены в России. И это не значит, что мы не можем брать их в парламент. С точки зрения юридической плоскости, эти ситуации идентичны. Приговор господина Саакашвили большинство людей в мире считают политически ангажированным. Они пытались несколько раз подавать в Интерпол – он даже не рассматривает эти документы", – сказал Арахамия.

Отметим, назначение Саакашвили невозможно в связи с тем, что в Грузии он иммет непогашенные судимости. А украинское законодательство запрещает назначение в Кабмин лиц с "действующей" судимостью.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, а по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к шести годам тюрьмы за превышение служебных полномочий – приказал своим подчиненным избить члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили.

Также в января 2018 года Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил ему три года лишения свободы.

Суд полностью согласился с обвинениями прокуратуры в том, что президент в 2009 году помиловал четырех полицейских, которые отбывали тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.

Еще одно дело против Саакашвили о растрате государственных средств находится в судопроизводстве. Отметим, что все судебные решения по Саакашвили, вынесенные в Грузии, действительны на территории Украины.

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