Саакашвили могут не пустить в Кабмин: Арахамия сделал заявление

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили не смогут назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, если будет проведена юридическая экспертиза, которая докажет, что его непогашенные судимости противоречат Закону о Кабинете министров.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, правовая позиция этого вопроса в настоящее время решается в парламенте.
"Многие наши политики осуждены в России. И это не значит, что мы не можем брать их в парламент. С точки зрения юридической плоскости, эти ситуации идентичны. Приговор господина Саакашвили большинство людей в мире считают политически ангажированным. Они пытались несколько раз подавать в Интерпол – он даже не рассматривает эти документы", – сказал Арахамия.
Отметим, назначение Саакашвили невозможно в связи с тем, что в Грузии он иммет непогашенные судимости. А украинское законодательство запрещает назначение в Кабмин лиц с "действующей" судимостью.
Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, а по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к шести годам тюрьмы за превышение служебных полномочий – приказал своим подчиненным избить члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили.
Также в января 2018 года Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил ему три года лишения свободы.
Суд полностью согласился с обвинениями прокуратуры в том, что президент в 2009 году помиловал четырех полицейских, которые отбывали тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.
Еще одно дело против Саакашвили о растрате государственных средств находится в судопроизводстве. Отметим, что все судебные решения по Саакашвили, вынесенные в Грузии, действительны на территории Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.
Также стало известно, что Саакашвили собирался убеждать нардепов "Слуги народа" поддержать его кандидатуру.
Кроме того, в сети всплыло совместное фото бывшего президента Грузии и нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака. Снимок был сделан во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.
Напомним, за время своей карьеры он успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел.
К тому же Саакашвили, которого пригласил работать в Кабмин президент Украины Владимир Зеленский, ранее жестко высмеивался им в "Квартале 95".
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