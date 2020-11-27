Саакашвили закрутил роман со "слугой народа", младшей на 22 года – СМИ

У главы исполкома Нацсовета реформ Украины, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили якобы роман с главой украинской делегации в ПАСЕ, нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько.

Об этом заявило издание "Страна", ссылаясь на источники в окружении политиков. По информации журналистов, Ясько время от времени живет в резиденции бывшего президента Грузии в поселке Лесники под Киевом.

Пара вместе якобы со средины лета, и у них серьезные отношения. Кроме того, издание указало на совместные снимки Саакашвили и Ясько, которые стали появляться в июне 2020-го.

Напомним, Саакашвили 52 года, Ясько – 30.

Так, они были запечатлены в доме Саакашвили в компании журналиста Дмитрия Гордона, певицы Оли Поляковой, продюсера Михаила Ясинского.

"Чтобы избежать сплетен и спрятать свою личную жизнь от посторонних глаз, Саакашвили даже достроил несколько метров забора, полностью перекрыв доступ света соседским окнам", – сказано в материале.

Известно, что Саакашвили и Ясько вместе ходили на эфиры ток-шоу, ездили во Львов на встречу к мэру Андрею Садовому.

Более того, журналисты заметили, что фотографии, публикуемые Ясько в сети, а также некоторые ее прямые включения сделаны на том же фоне, на котором появлялся бывший грузинский президент.

Так, 13 октября глава украинской делегации принимала участие в онлайн заседании Постоянного комитета ПАСЕ. Девушка якобы вышла в эфир из кабинета Саакашвили. Она сидела в его кожаном кресле, позади были книжные полки с библиотекой грузинско-украинского политика.

Он же и сам неоднократно записывал тут видеообращения или вещал удаленно для разных телеканалов.

Также девушка публиковала фото своего домашнего любимца. Издание заметило, что интерьер совпадает с обстановкой гостиной Саакашвили.

"Во фракции уже давно обсуждают эти отношения. Конечно, не в партийном чате, а так, между собой. Они вместе. Правда, для многих непонятно, зачем Лизе это нужно. Это даже не тот человек, который поможет ей построить карьеру. А вот у Саакашвили было очень много романов, все же знают о его страсти к молоденьким украинкам", – рассказал "Стране" один из депутатов со "Слуги народа".

Также источники, приближенные к Ясько, утверждают, что пара живет вместе в загородном доме возле столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября Михеил Саакашвили заявил, что бессимптомно переболел COVID-19. В этот же день Елизавета Ясько написала в соцсети, что подхватила коронавирус.