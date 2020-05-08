Саакашвили будет выступать против сотрудничества с МВФ – политолог

Назначенный на должность фактически "теневого премьер-министра" Михеил Саакашвили будет выступать против сотрудничества с МВФ. Такое мнение на своей странице в сети Facebook выразил политолог Вадим Денисенко.

Эксперт прогнозирует, что Украина если и получит кредит от Фонда, то он будет существенно меньше, чем 2,5 миллиарда долларов. Потому что в МВФ не уверены в твердой позиции Зеленского относительно реформ, борьбы с коррупцией и сдерживания аппетитов олигархов.

"МВФ дает нам не полноценный кредит, а stand-by. И сразу выдадут не 2,5 млрд, а значительно меньше. Итак, что это значит? В США приняли решение поставить Украину "на паузу" и дать ровно столько, чтобы не допустить дефолта. Почему? Очевидно, мы не входим в приоритеты. Но главное даже не это. Там решили посмотреть, куда зайдут игры с ОРДЛО и стоит ли сейчас вообще тратиться на Украину - они не знают", – считает Денисенко.

По мнению политолога, сложившаяся ситуация обусловлена отсутствием жесткой позиции Украины в отстаивании собственных интересов и незрелостью украинских политических элит.

"Наши элиты не готовы ни к консолидации, ни к прагматическому экономическому национализмау. Поэтому с нами так и поступают. Если бы Украина заняла жесткую позицию, результаты были бы другими. А так МВФ добился открытия рынка земли, коррупционные элиты сейчас продавят через совет коррупционный закон о распаевке государственных земель - и спекулятивный капитал недорого скупит несколько миллионов гектаров государственных земель. Относительно закона о Коломойском, то он принят или нет, сейчас не имеет значения. Через три месяца, когда придет время нового транша, к этому вопросу можно будет вернуться", - пишет эксперт.

От Саакашвили во власти политолог ничего хорошего не ждет.

"Новый почти премьер Саакашвили сейчас начнет активно говорить о том, что нужно "послать" МВФ, а его пророссийские соратники заведут пластинку 2013 года о том, что Запад нас сдал", - прогнозирует Денисенко.

"На этом фоне, без денег и внешней собственной игры власть будет говорить о мире и в декабре попытается провести выборы на Донбассе. При этом денег за это нам тоже никто (и в первую очередь русские) не даст, и никакого фонда восстановления Донбасса с реальными деньгами, а не копейками, не будет", - приходит к выводу он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Грузия отозвала для консультаций своего посла в Украине. Причина - в назначении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Исполнительный комитет реформ в Украине. На родине его обвиняют в злоупотреблении властью.