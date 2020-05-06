Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ.

При этом возразил, что речь идет о должности секретаря, как ранее информировали СМИ. Об этом сообщает DW.

"Председателем исполнительного комитета Национального совета реформ, а не секретарем", – уточнил Саакашвили.

Михеил Саакашвили

Правда, политик не смог назвать точную дату своего назначения на соответствующую должность. Хотя некоторые источники утверждают, это может произойти уже в среду, 6 мая.

В частности, об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание "Буквы". Там уточнили, мол, процедура затянулась, поскольку Саакашвили "хотел должность какого-то главы, и пришлось создать в совете исполком".

Отметим, что Нацсовет реформ была создан в 2014 году по указу пятого президента Украины Петра Порошенко. Как указано на сайте главы государства, он является "специальным консультативно-совещательным органом при президенте по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации". Персональный состав совета утверждается тоже президентом.

Согласно той же информации на сайте главы государства, о последнем собрание Национального совета реформ сообщалось в начале марта 2018-го, а всего в течение 2014-2018 годов состоялось 28 таких заседаний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сначала Миехил Саакашвили нацелился на должность вице-премьера по реформам, хотя такой в Кабмине раньше не было.

Вскоре стало известно, что 6 мая президент Украины Владимир Зеленский может назначить бывшего главу Грузии Михеила Саакашвили секретарем Национального совета реформ, которую возглавляет сам.

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