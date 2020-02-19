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19 февраля • обновлено в 15:29
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"Я не министр, можно я пойду?" С Зеленским случился публичный конфуз

9.8т
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Во время визита в Борисполь президент Владимир Зеленский попытался оправдаться перед участниками брифинга за ранний уход.

После ряда вопросов о ремонте местной больницы он передал слово министру здравоохранения Зоряне Скалецкой. Глава государства также попросил остаться главу профильного комитета ВРУ Михаила Радуцкого (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Президента, который уже двигался к выходу, остановило население. "Можно я пойду? Пожалуйста. Можно? Я же не министр здравоохранения", – ответил Зеленский женщине, задавшей вопрос о медпрепаратах.

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С Зеленским в Борисполе случился конфуз

С Зеленским в Борисполе случился конфуз

Скриншот из видео

При этом президент всем видом показывал, что ему уже пора. Оправдавшись, он поспешно покинул встречу.

С Зеленским в Борисполе случился конфуз

С Зеленским в Борисполе случился конфуз

Скриншот из видео

Смотреть видео с 12:20

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече Зеленского с населенеим Борисполя произошел еще один инцидент – с президентом снова поспорил секретарь городского совета Ярослав Годунок, которого глава государства в июле назвал "разбойником" и выгнал с совещания.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Михаил Радуцкий Зоряна Скалецкая Владимир Зеленский
Место
Украина Борисполь
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Комментарии
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Emа Ol
Emа Ol
Так чого тоді припхався? Покрасоваться? Хоча, по великому рахунку, ти й не президент, а лише слуга, відомо, чий.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Почему Минздрав скрывает, где разместит на карантин эвакуированных из Уханя украинцев? -Потому что кот в мешке, кот в Омане, кот в Ухане - это идеология партии «Слуга народа».
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Гоша Злой
Гоша Злой
шаурма остывала наверное...
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Junio Van
Junio Van
Гоша Злой, не-е, сало кошерное
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