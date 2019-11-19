"Извините, что небритый": с Зеленским произошел курьез на встрече с премьером Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишом с легкой небритостью. Он извинился за свой внешний вид и объяснил это суеверием.

Курьезный момент попал на видео во время трансляции официальной аудиенции на странице Офиса президента в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Хочу извиниться, что я небритый. Есть такое слово украинское классное – забобон (сувеверие. – Ред.). Сейчас я ожидаю кораблей. Корабли вернутся – тогда побреюсь", – сказал глава украинского государства.

Владимир Зеленский Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 ноября Зеленский встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишом в Мариинском дворце в Киеве.

Напомним, Россия вернула Украине захваченные в Керченском проливе "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Процедура передачи судов прошла 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

Суда должны были возвращаться в порт Одессы, однако затем планы изменились и они направились в Очаков Николаевской области, куда прибудут 20-21 ноября.

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