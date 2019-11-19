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19 ноября • обновлено в 14:34
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"Извините, что небритый": с Зеленским произошел курьез на встрече с премьером Чехии

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Президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишом с легкой небритостью. Он извинился за свой внешний вид и объяснил это суеверием.

Курьезный момент попал на видео во время трансляции официальной аудиенции на странице Офиса президента в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Хочу извиниться, что я небритый. Есть такое слово украинское классное – забобон (сувеверие. – Ред.). Сейчас я ожидаю кораблей. Корабли вернутся – тогда побреюсь", – сказал глава украинского государства.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Бабиш
Место
Украина
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