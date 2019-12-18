С зарплаты депутатов: Раде предложили перечислить средства "Охматдету" и "Таблеточкам"

Фракция "Европейская солидарность" предложила перечислить больнице "Охматдет" и фонду "Таблеточки" средства, которые вычислены из зарплаты народных депутатов за неучастие в голосованиях.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко с трибуны парламента. Она отметила, что в начале заседания в среду, 18 декабря, депутатам предложили пересчитать по 1000 гривен фонду "Таблеточки" ко Дню Святого Николая.

"Я хочу вам сказать, что с 2005 года я перечисляю часть зарплаты на "Охматдет". Поэтому тысяча гривен не обеспечит те потребности, которые нужны для больницы и для "Таблеточек", – заметила депутат.

Ирина Геращенко предложила перечислить зарплату нардепов-прогульщиков "Охматдетау" и "Таблеточкам"

Также Геращенко сообщила, что "Европейская солидарность" вносит такое предложение, чтобы заработную плату 80 народных депутатов, которым не выплатят средства за неучастие в голосованиях, перечислить Благотворительному фонду "Таблеточки" и больнице "Охматдет".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Геращенко заявила, что президент Владимир Зеленский предлагаемыми изменениями в Конституцию отменяет демократическую реформу децентрализации и вводит "смотрящих" и диктатуру.

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