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18 декабря • обновлено в 14:34
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С зарплаты депутатов: Раде предложили перечислить средства "Охматдету" и "Таблеточкам"

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Фракция "Европейская солидарность" предложила перечислить больнице "Охматдет" и фонду "Таблеточки" средства, которые вычислены из зарплаты народных депутатов за неучастие в голосованиях.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко с трибуны парламента. Она отметила, что в начале заседания в среду, 18 декабря, депутатам предложили пересчитать по 1000 гривен фонду "Таблеточки" ко Дню Святого Николая.

"Я хочу вам сказать, что с 2005 года я перечисляю часть зарплаты на "Охматдет". Поэтому тысяча гривен не обеспечит те потребности, которые нужны для больницы и для "Таблеточек", – заметила депутат.

Ирина Геращенко предложила перечислить зарплату нардепов-прогульщиков "Охматдетау" и "Таблеточкам"

Ирина Геращенко предложила перечислить зарплату нардепов-прогульщиков "Охматдетау" и "Таблеточкам"

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Также Геращенко сообщила, что "Европейская солидарность" вносит такое предложение, чтобы заработную плату 80 народных депутатов, которым не выплатят средства за неучастие в голосованиях, перечислить Благотворительному фонду "Таблеточки" и больнице "Охматдет".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Геращенко заявила, что президент Владимир Зеленский предлагаемыми изменениями в Конституцию отменяет демократическую реформу децентрализации и вводит "смотрящих" и диктатуру.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Тег
Охматдит
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Кулагин Егор
Кулагин Егор
А чего они свою зарплату не отдавали когда были в прошлом созыве? Всегда предлагают когда знают что их предложение не пройдет.
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